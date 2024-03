Sisters disputam posição de mais odiadas após a eliminação de Raquele

Após Raquele ser eliminada do BBB 24 (Globo), duas sisters têm disputado a posição de mais odiadas da edição. Confira o que indica a parcial da enquete do UOL.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Leidy e Alane foram apontadas como as mais odiadas. As sisters, que se desentenderam no programa, receberam 17,79% e 14,04% dos votos, respectivamente.