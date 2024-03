Sincerão: Brothers montam pódio e dizem quem querem eliminar do BBB 24

As emparedadas Alane, Beatriz e Raquele, a Líder Giovanna e o anjo Matteus participaram do Sincerão de segunda-feira (18) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na dinâmica de hoje, os participantes deveriam indicar, em ordem, 3 participantes que eles querem que sejam eliminados e, na sequência, montar seu pódio.