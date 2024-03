Alane desabafa sobre possível eliminação e chora: 'Vontade de me esconder'

De madrugada, a bailarina desabafou sobre o que uma possível eliminação e chorou:

Alane: "Vou me sentir envergonhada, sabe?"

Bia: "Eu também... Sair tão perto da final."

Alane: "Acho que se sair, vou agradecer às pessoas que me ajudaram a continuar, que torceram por mim. Minha vontade é me isolar, ir lá para Algodoal [no Pará], onde nem sol pega direito, e me esconder. De verdade, acho que vou me esconder."