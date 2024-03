Irmã de Lucas torce por reconciliação com ex-esposa: 'Amo muito a Camila'

Carla Cristina contou que não esperava que o brother permanecesse tanto tempo no jogo: "Não imaginava. Ele chegou bem longe, estou feliz por ele".

Camila Moura disse que seu casamento acabou. A professora contou que se sentiu traída pelo marido após ele flertar com Pitel em vários momentos no confinamento. Ela não chegou a aparecer no Vídeo do Anjo de Lucas Buda, e ele questionou sua ausência.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER