Yasmin Brunet diz que tentou contato com Wanessa: 'Está meio reclusa'

Ela citou Vanessa Lopes e contou ter encontrado em contato com o pai da tiktoker: "Quero ver a Vanessa também, uma pessoa por quem criei um grande carinho lá dentro. Engraçado que a gente entrou se odiando, por causa das nossas questões aqui fora. Mas conheci uma menina maravilhosa lá dentro, que eu também quero levar para a minha vida. Quero ver como ela está, até mandei mensagem para o pai dela, mas ainda não consegui falar com ela também".

Yasmin explicou por que não viu tudo o que aconteceu no programa: "Ainda não consegui assistir a tudo o que aconteceu lá no jogo. Fiquei num batidão doido de entrevistas, não vi nem minha família direito. Falei bem pouco com a minha mãe, passei o domingo na casa dela, mas quase não vi meus parentes. Não sabia que quando saísse seria assim, com tanta agenda para cumprir. Mas estou amando esse movimento. Está sendo divertido".

A famosa negou ter revisto os comentários sobre seu corpo no confinamento: "Sabia que estou muito desconfortável em ficar assistindo? Quero ter coragem para ver de novo para entender exatamente o que aconteceu. No momento não tenho, porque fiquei constrangida, sem graça e sem jeito com isso".

Brunet salientou seu constrangimento com piadas sobre sua compulsão alimentar: "Lá dentro, eles ficavam fazendo brincadeiras com isso , mas eu ficava constrangida de retrucar. Eu tinha medo de responder alguma coisa e chamar mais atenção para o assunto. Estava me sentindo mal comigo, sabe? É uma coisa que eu ainda preciso rever e entender melhor". Ela também disse que não falou com Rodriguinho, nem viu seu pedido de desculpas.