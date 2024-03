Além de Wanessa e Dado, relembre os famosos que se separaram após o BBB

Marvvila e Christiano Sant'Anna. A cantora terminou o noivado em dezembro de 2023, depois de participar do BBB no mesmo ano. Eles ficaram juntos por três anos.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Os dois terminaram o casamento em outubro, meses após o cantor se consagrar campeão do BBB 22. O relacionamento foi marcado por idas e vindas, e teve vários escândalos de traição.

Viih Tube e Bruno Magri. A youtuber sonhou no BBB 21 que havia sido traída pelo então namorado. Meses depois de sua participação, ela confirmou sua suspeita e os dois encerraram o relacionamento.

Pyong Lee e Sammy. O hipnólogo gerou várias polêmicas por suas atitudes no BBB 20. Após algumas crises e boatos apontarem que ele teria se envolvido com Antonella Avellaneda no reality Ilha Record, eles se separaram.

Bianca Andrade e Diogo Melim. Com a aproximação de Gui Napolitano no BBB 20, o integrante da banda Melim decidiu terminar o namoro. O término foi oficializado quando a influenciadora saiu do confinamento.

O que aconteceu

Wanessa Camargo confirmou o término em entrevista ao Fantástico. Em reportagem exibida no domingo, ela explicou: "Tenho muito carinho pelo que vivemos, mas agora preciso olhar para mim, para meus filhos e para meu trabalho".