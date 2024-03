The Masked Singer surpreende com famosa escondida em fantasia digital

Ninguém foi eliminado no Masked Singer desse domingo, mas Luísa Sonza participou do programa com a estreia da primeira fantasia digital.

O que aconteceu

A Sereia sairia da competição, mas acertou desafio. Ela foi escolhida pelos jurados para ser desmascarada. No entanto, ao acertar quem era a artista da fantasia digital, a Sereia retornou à competição, sem ter a identidade revelada.

Estreia da fantasia digital. A primeira fantasia virtual do jogo foi a da Guerreira. Ela fez uma apresentação digital e, por trás da voz, estava Luísa Sonza. Ela contou que todos os movimentos da personagem eram dela nos bastidores.