Atriz que fez Generosa em 'Alma Gêmea' morreu após briga de cachorros

No ar como Generosa na reprise da novela "Alma Gêmea" (Globo, 2003), a atriz Lady Francisco morreu no ano de 2019 após uma briga envolvendo seus cachorros em um parque do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lady Francisco sofreu um acidente ao passear com seus cães de estimação. Amante dos animais, a atriz tinha uma rotina de levar seus pets passear todos os dias no mesmo local. O incidente aconteceu em 2019, um ano após a atriz participar de "Malhação: Vidas Brasileiras", sua última novela.