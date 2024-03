Além de Lily Allen: os desabafos sinceros de famosas sobre maternidade real

"Eu tinha uma visão muito romântica sobre gravidez e comecei a me culpar muito por não estar bem. Nunca tinha visto relato de mulheres, parecidos com o que vivi. Passei nove meses vomitando, vomitava 30 a 40 vezes por dia, vomitava até na cara do Rafa", disse em uma live no Instagram.

Megan Fox

Megan Fox é mãe de Noah, Bodhi e Journey Imagem: Reprodução/instagram/meganfox

A atriz também lidou com pressões para manter sua vida profissional após a maternidade. Ela citou a falta de apoio e compreensão que encarou no ambiente de trabalho. "Depois que você tem o bebê é tipo: 'Você vai ter que parar para amamentar a cada duas horas e isso nos custa dinheiro'", disse.

O problema fica na sua cabeça enquanto você está parindo, tipo: 'Ok, agora eu preciso perder 14 quilos em dois meses'. Essas coisas são muito estressantes, num momento em que você deveria estar cuidando de si mesma e de seu bebê.

Fernanda Lima

Fernanda Lima é mãe de Maria Manoela, João e Francisco Imagem: Reprodução/Marie Claire/Bruna Castanheira

A atriz fez um desabafo sobre ter tido que se anular para cuidar dos filhos. Ela ressaltou que, mesmo tendo o privilégio de não precisar "pegar ônibus, nem bater cartão, nem lavar roupa, nem cozinhar", sofreu com a exaustão. "A mãe já tá exausta desde o primeiro enjoo, da gravidez, do parto, do puerpério e pós-puerpério e depois, segue: pediatra, adaptação na escola, banho, leva e traz, bota pra comer, pra dormir, tira xixi, tira cocô, brinca, conta uma história, conta duas, conta mil... Mais a atenção nos adolescentes, liga pro professor, sai do vídeo game, faz dever, bota casaco, chinelo, meia, faz a redação, a leitura, come direito, o garfo não entra de lado, passou fio dental?", escreveu, em post no Instagram.