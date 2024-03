Filha de Charlie Sheen lança primeiro vídeo com namorado no OnlyFans

Filha do ator de "Dois Homens e Meio", Sami Sheen, 20 anos, cria conteúdo adulto desde 2022, ao fazer 18 anos, com permissão vacilante do pai. Nesta quarta (13), a modelo e estrela do OnlyFans lançou seu primeiro vídeo com outra pessoa, seu namorado, Aiden David, 23 anos.

Aos beijos de toalha. Em duas fotos compartilhadas em suas redes sociais, Sami Sheen aparece beijando o seu namorado, que também produz conteúdo para seu próprio OnlyFans, enquanto ambos usam somente toalhas brancas.

R$ 320 mil por mês. Autodescrita como "profissional do sexo", a filha de Charlie Sheen com a atriz Denise Richards tem faturado milhões de reais com o seu conteúdo - inclusive, esse faturamento foi o motivo para que seu pai apoiasse essa decisão.