Ex-pastora, Ana Akiva lança 1º pornô e surpreende fiéis: 'Não é pecado'

Ex-pastora, Ana Akiva abandonou a igreja para se tornar atriz pornô e surpreendeu os fiéis. Ela acabou de lançar sua primeira cena no OnlyFans e Privacy.

O que aconteceu

A ex-pastora deixou claro que a sua escolha não é pecado. "Não é pecado, o sexo é natural, é da nossa vida. E mostrar a nossa intimidade também não é pecado. Me libertei disso, hoje me permito viver do jeito que quero, sem arrependimentos e com muita safadeza (risos). É a primeira vez que gravo com um homem. Não interpretei, não fingi. Fui real, autêntica e natural", contou ela.

Assim que anunciou a novidade, Ana sofreu ataques nas redes sociais, principalmente dos fiéis da sua antiga igreja, que fica localizada no interior de São Paulo. Sem se abalar, ela cumpriu a promessa que fez no início do ano de gravar seu primeiro pornô. Agora, ela promete gravar com mulheres.