Modelo expõe sexo com 122 estudantes que lhe rendeu fortuna: 'Faziam fila'

A modelo e musa do OnlyFans britânica Bonnie Blue revelou ter feito sexo com 122 estudantes, em um período de três semanas, durante as férias dos universitários, em Cancún, no México, no mês passado.

O que aconteceu

Estudantes faziam fila na porta de seu quarto no hotel, afirmou Bonnie. Em entrevista ao portal australiano Perth Now, ela contou que as festinhas sexuais ao longo das semanas "foi um sucesso incrível" tanto para ela, quanto para os universitários.

Férias inesquecíveis. "Os universitários aproveitaram as férias e eu dei a eles uma lembrança inesquecível. Eles aproveitaram cada segundo, assim como eu", contou.