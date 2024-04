Musa do OnlyFans diz que faturou R$ 150 mil na venda de fios do seu cabelo

A musa da plataforma adulta OnlyFans Amanda Leon, 21, contou que faturou R$ 150 mil na venda de fios do seu próprio cabelo.

O que aconteceu

Amanda disse que começou a vender o seu cabelo quando um dos assinantes solicitou os fios. Em entrevista à Quem, ela contou que a pessoa estava disposta a pagar qualquer valor. "Assim como ele, descobri que outros assinantes também tinham esse fetiche", afirmou ela.

A musa da plataforma adulta contou sobre o preço. Ela cobra para os fios do seu cabelo US$ 100 (cerca de R$ 513) e disse já ter vendido, em média, 300 fios de cabelo. "Minha intenção é oferecer algo único aos meus assinantes, algo que os faça sentir ainda mais próximos de mim. Por isso, decidi vender os fios do meu próprio cabelo".