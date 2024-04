OnlyFans: Modelo que sofreu preconceito fatura R$ 1,9 mi após cirurgia

A influenciadora viralizou no TikTok. "Havia algo no TikTok que realmente queria, gostava de fazer! Então, não deixava ninguém tirar a minha felicidade. Claro que eu sou humana e ainda fico chateada com alguns comentários, mas isso é normal", reforçou na entrevista.

No ano passado, a modelo realizou uma cirurgia de correção do estrabismo e iniciou sua carreira no OnlyFans. Desde então, Elley Davies revelou que já lucrou mais de R$ 1,9 milhão em conteúdo adulto.