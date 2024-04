Mulher Melão revela investimento milionário para criar conteúdo no OnlyFans

Apesar da produção ter o custo na casa dos cinco dígitos, ela diz que só o faz porque tem retorno garantido. Ela não quis revelar durante a entrevista quanto recebe com seus conteúdos, mas contou: "Ganhei mais do que o prêmio do BBB no meu primeiro ano. Agora já ultrapassou bastante".

O valor atual do prêmio recebido nesta terça-feira (16) por Davi, 21, foi de R$ 2,92 milhões. Há mais de três anos com seu perfil no Only Fans, seu trabalho lhe permitiu uma vida confortável e luxuosa, casa, carro e uma poupança recheada.

Com a segurança financeira construída, ela conta que deseja aposentar a "Melão" em dois anos e focar em outros negócios. "Me dei dois anos para ninguém mais ter acessos aos meus conteúdos e se aposentar. Quero focar somente nisso (outros negócios) e deixar a Melão eternizada", explicou.

Mesmo hoje gravando conteúdos mais elaborados, com inspiração até em Hollywood, ela diz se orgulhar da forma como começou, com ensaios simples e exposições mais reveladoras. "Amo o que faço e gostei de todas as experiências que me fizeram chegar aonde estou. Tudo o que aconteceu foi para o crescimento."