Yasmin comenta convivência com Davi no BBB 24 e nega perseguição

Afirmou que se incomodou com alguns comentários de Rodriguinho sobre sua compulsão alimentar: "Eu lembro de muito momentos em que fiquei: 'Bom, não vou falar nada'."

Revelou que pretende manter a amizade com Leidy Elin após o programa: "Quero que ela chegue até a final, mas estou louca para vê-la novamente."

Soube do suposto fim do relacionamento de Lucas Buda com a esposa por meio de Michel: "Por isso que ela [esposa] não apareceu no Almoço do Anjo!"

Explicou o motivo de não ter colocado a casa no Tá Com Nada: "Não permitiram. Me chamaram no Confessionário e falaram que era contra as regras, que eu não poderia fazer isso."