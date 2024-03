Famosos saem em defesa de Davi após Leidy jogar sua mala na piscina

Carolina Dieckmann, Jojo Todynho e Rodriguinho saem em defesa de Davi após Leidy jogar a mala com as roupas do brother na piscina do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes do BBB 24 (Globo), passaram uma madrugada intensa de brigas após o Sincerão. Entre todas as discussões, a briga entre Davi e Leidy chamou atenção dos espectadores, pois além de muitos palavrões e gritaria, a sister jogou as roupas de Davi na piscina.