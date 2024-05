Davi, do BBB 24, diz que voltará para Rio Grande do Sul para ajudar vítimas

Viagem para o RS

Durante estadia no Rio Grande do Sul, Davi ajudou na cozinha de um hospital universitário. Ele apareceu mexendo uma grande panela de feijão na cozinha do Hospital Universitário de Canoas, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas.

Fala, rapazeada. Vim direto da Bahia. Estou aqui na cozinha do hospital, com a melhor cozinheira. Aprendi com a tia, viu. Aqui o melhor do feijão do hospital

O campeão do BBB 24 elogiou a comida e ainda fez uma brincadeira. "Que feijão gostoso! Está melhor do que pagar. Vou comer é de graça. Estou aqui com esse feijão firme e forte", disse ele.

Na legenda, ele escreveu sobre a importância de ajudar as vítimas da tragédia. "Vamos ajudar de todas as formas", escreveu o baiano,