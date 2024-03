Dieguinho: Intervenção da Globo livrou Davi de mostrar seu pior lado no BBB

Dieguinho entende que, uma vez consumado o contra-ataque de Davi a Leidy, seria impossível prever as consequências do que viria a seguir. "A Globo deu essa [chamada de] atenção no Davi para impedir que ele ficasse perto de uma provável eliminação. Não dá para controlar a reação da Leidy e do Davi a partir dos episódios que se sucederiam a esse banho de água gelada no quarto."

Quem mais se beneficiou com a atitude da direção, para Dieguinho, foi o próprio Davi, que evitou se queimar com a audiência e manteve-se como o favorito ao prêmio final do BBB. "A Globo, ao tomar a decisão de impedi-lo de molhar a Leidy, protege o Davi e se protege para garantir a final que todos querem ver, que é Davi campeão. Não foi uma injustiça [contra ele], mas uma jogada da emissora para impedir que o pior pudesse acontecer."

Sincero ou não, pedido de desculpas de Wanessa Camargo era necessário

Wanessa Camargo, 41, divulgou nas redes sociais um vídeo se retratando pelas atitudes que teve contra Davi Brito, 21, dentro do BBB 24 (Globo). Ela reconheceu que por vezes agiu contra o rapaz movida pelo racismo estrutural e declarou seu compromisso com a luta antirracista.

Para Dieguinho Schueng, a retratação feita por Wanessa é válida sendo sincera ou não. "É um pedido de desculpas que, independente de a intenção ser ou não limpar a imagem dela, é necessário, pelo alcance que ela tem. A mensagem dela vai ser absorvida por diversas pessoas que, talvez, achavam normal o comportamento que ela tinha lá dentro com o Davi e achavam exagero ficar criticando ela. Mesmo que as intenções sejam outras, acho válido ter esse tipo de posicionamento, sempre vou achar."