Matteus e Isabelle brincam de tiro ao alvo no BBB: 'Lembrou do ex'

"Que mulher bruta! Aí, esse último lembrou do ex, né? Estava a cara do ex lá atrás", brincou o brother.

Isabelle riu e passou o dardo para Matteus, que conseguiu acertar o alvo. "Lembrou da ex", disse Isabelle, repetindo a brincadeira.

Matteus respondeu: "Lembrar da ex! Está feia a coisa".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

