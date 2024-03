'Eu não tô aqui para ficar servindo de palco pra ninguém', diz Leidy

Leidy Elin disse no Raio-X de hoje (12), que é uma pessoa reativa e não vai ficar servindo de 'palco' para outros aparecerem.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na madrugada desta terça-feira (12), após o Sincerão, o clima ficou tenso na casa do BBB 24 (Globo). As discussões entre Davi e Leidy esquentaram e a sister jogou a mala do baiana na piscina.