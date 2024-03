Davi recua e nega vingança contra Leidy: 'Tem que haver o respeito'

Ele recalculou a rota e revelou que não pretende se vingar: "Está tudo bem, tenho várias maneiras de me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. Acho que tem que haver o respeito".

As pessoas dentro da casa, tirando as pessoas que estão comigo, que são meus aliados, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má, eu não sou, eu sou uma pessoa muito prestativa, amiga, alegre, só que elas não enxergam isso. Elas me enxergam como uma pessoa que está aqui para prejudicar os outros.

BBB 24 - enquete UOL: Davi deve se vingar de Leidy após ter roupas jogadas na piscina? Sim, Leidy merece a vingança Reprodução/Globoplay Não, Davi deve focar no jogo Reprodução/Globoplay Sou a favor da treta generalizada Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

