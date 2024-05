Rebeca Abravanel e Pato exibem pela 1ª vez filho após meses do nascimento

Rebeca e Pato mantêm a descrição sobre o nascimento do filho. Patricia Abravanel chegou a pedir que a irmã mostrasse a criança nas redes sociais. "Queremos fotos do Benjamim!", escreveu ela.

Nas redes sociais, ela só postou fotos com a barriga da gravidez. A última foi em novembro do ano passado, quando saiu com Pato para assistir a pré-estreia do fipm "Poliana Moça".