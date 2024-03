Yasmin chora após bate-boca com Alane no BBB 24: 'Ela é do mal, perigosa'

Após o ocorrido, Yasmin chorou e desabafou com Lucas Buda e Leidy: "Essa Alane é do mal! Ela é perigosa real. Imagino lá fora o que ela já fez na vida dela... Veio me falar que eu estava debochando da fé dela. Não quero permanecer numa casa com gente assim."

Me faz mal permanecer em convivência com gente tão ruim. Imagina o estrago que ela já fez na vida das pessoas. Se ela já fez isso com tudo filmado, imagina lá fora? Yasmin

A modelo seguiu dizendo que Alane "distorce fatos": "Se o Brasil compra isso, eu não quero. Se o Brasil compra ela, eu não quero continuar aqui. Ela é perigosa."

Yasmin chorou ao dizer que estava com vontade de deixar o programa — na noite de hoje (12), ela enfrenta o 12º Paredão com Isabelle e Lucas Buda: "Esse jogo não faz mais sentido para mim... Para mim, sinceramente, ela [Alane] é pior que o Davi."