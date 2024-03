Lucas imuniza Leidy e salva Pitel de Paredão no BBB 24

Lucas Henrique, o Buda, imunizou Leidy Elin e salvou Pitel do Paredão do BBB 24 (Globo). O brother utilizou seu colar do Anjo para imunizar a trancista, porém ele mesmo não está imune, devido à dinâmica da última Prova do Líder.

O que aconteceu

Ao vencer a Prova do Anjo, Lucas ganhou o poder de imunizar um participante. No entanto, ele não está imune, por tirar como castigo na Prova do Líder já estar no Paredão. Ele, então, imunizou Leidy Elin.