Ex de Lucas debocha de brother: 'Enquanto uns choram, mulheres faturam'

Camila Moura, que é casada com Lucas Henrique (Buda), debochou do brother após não aparecer no vídeo do Almoço do Anjo.

O que aconteceu

Camila apareceu despreocupada enquanto se arrumava para um compromisso profissional. Ela debochou de Lucas, que chorou mais cedo após não vê-la no Vídeo do Anjo. Em publicação no Instagram, alguém pergunta se ela está ansiosa para o próximo trabalho. "Ai, eu tô, né? Segundo job [trabalho] do domingo. Enquanto choram, as mulheres faturam", respondeu.