Morre Paulo César Pereio, ator que fez fama do Cinema Novo à Pornochanchada

Pereio trabalhou na TV, no teatro e no cinema, participando de mais de 60 filmes. Arnaldo Jabor, Glauber Rocha e Hector Babenco estão entre os famosos cineastas que já trabalharam com o artista. Em 1978, participou do filme "Assim Era a Pornochanchada".

Artista também se destacou em novelas. Entre os principais trabalhos na televisão estão "Partido Alto", "Roque Santeiro", "Mandala", "Salvador da Pátria", "A Viagem" e "Duas Caras".

Ator foi casado com Cissa Guimarãs durante 15 anos, entre 1975 e 1990. Tornou-se pai de Tomás e João, conhecido como João Velho, durante o relacionamento. Em setembro de 2023, o jornal Extra registrou uma visita da atriz ao ex-companheiro no Retiro dos Artistas.

Paulo César Pereio também trabalhou com publicidade. "Levo muito a sério e considero tão artístico como qualquer outro trabalho. De vez em quando, os publicitários fazem obras de arte em 30 segundos", disse em 1981 ao programa TV Mulher.