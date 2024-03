BBB 24: Davi bate 6 milhões de seguidores no Instagram após Sincerão

Davi alcança 6 milhões de seguidores no Instagram. O participante é um dos protagonistas do BBB 24 (Globo) e protagonizou tretas após o Sincerão desta segunda-feira (4).

O que aconteceu

O motorista de aplicativo chegou a 6 milhões de seguidores nesta terça-feira (5). A equipe do participante comemorou a conquista com um post no Instagram.