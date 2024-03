Wanessa abraça mãe e filhos ao chegar em casa após ser expulsa do BBB

A expulsão

A produção avisou que Wanessa estava fora do reality show. Ela foi chamada ao Confessionário, e, minutos depois, os participantes ouviram o anúncio para recolherem os pertences da cantora. "Atenção, senhores. Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente", disse a voz.

Vale ressaltar que Wanessa não foi considerada expulsa pela Globo, uma vez que ela ainda deve cumprir a agenda normal dos ex-BBBs, com participações nos programas e redes sociais da Globo.

A Globo divulgou o seguinte comunicado: