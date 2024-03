Leidy Elin bate Recorde no BBB 24; entenda

Leidy Elin passou da metade do BBB 24 (Globo) sem receber nenhum voto no Confessionário. Com isso, a sister bateu o recorde de Gabi Martins, do BBB 20, e de Bruna Griphao, do BBB 23 — ambas enfrentaram o 11º Paredão de suas edições.

O que aconteceu

Leidy bateu um recorde por chegar no 11º Paredão sem ser votada no Confessionário. Porém, ainda tem mais um a ser batido, o da Viih Tube.