Enquete UOL: Megamutirão ganha fôlego para definir quem sai do BBB 24

A disputa do paredão entre Alane, Davi e Michel está só começando! Os três disputam a preferência do público nesta semana, com direito a megamutirão de torcidas para eliminar o motorista de aplicativo.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 11h40, Michel ainda é o mais cotado para ser eliminado. O professor tem 64,17% dos votos.

A diferença para Davi, no entanto, não é tão impossível de ser batida. O motorista de aplicativo tem 34,49% dos votos.