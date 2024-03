O Silêncio dos Inocentes: Conheça as histórias reais que inspiraram filme

Um deles foi o do serial Killer Robert Maudsley, que foi condenado a prisão perpétua na Wakefield Prison. Há 44 anos, ele vive em uma espécie de gaiola igual a de Hannibal, por todos os crimes que cometeu.

Robert Maudsley, o 'Hannibal da vida real', está preso na solitária há mais de 16 mil dias Imagem: Reprodução

Maudsley fez sua primeira vítima aos 21 anos. Viciado em drogas, para manter o vício ele se prostitua. Até que em 1974, de acordo com informações do The Guardian, John Farrel o contratou para um programa. Mas, ao chegar na casa do homem, ele descobriu que Farrel era um pedófilo e o estrangulou até a morte.

Robert Maudsley foi encontrado pela polícia e apelidado de Blue ('azul' em inglês) por conta da cor que estava o rosto de Farrel ao ser encontrado. Quando foi internado no hospital psiquiátrico, fez sua segunda vítima. Ele se juntou com David Cheeseman para assassinar David Francis, também preso por pedofilia.

Cheeseman foi torturado por 9 horas pela dupla e ao ser encontrado, seu crânio estava aberto e encontraram seu cérebro perfurado por uma colher. Por conta disso, as autoridades concluíram que os dois praticaram canibalismo.

Outro serial killer que possivelmente inspirou Hannibal foi Alfredo Ballí Trevino. Um ex-cirurgião que também foi condenado a prisão perpétua. Ele foi julgado por dois assassinatos em Monterrey, no México. E por seus crimes, ele foi apelidado como "O Lobisomem de Nuevo León", "O Médico Assassino", "O Monstro de Talleres" e "O Vampiro Ballí".