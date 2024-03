Davi conversa com Beatriz sobre traição: 'Não tenho personalidade de trair'

Eu passei a segurança que eu tenho para ela. Eu dei minha palavra, que eu não ia trair ela, que não ia machucar ela. Jamais iria fazer isso com ela, nem com nenhuma outra mulher. Eu não vou. Não tenho essa personalidade de trair. Davi

Beatriz falou sobre a aproximação deles. "A nossa conexão, você com o Alegrete, você com a Isabelle, você comigo, você com a Alane, é sem maldade nenhuma".

Davi acrescentou. "Por mais que você seja uma gatona, por mais que tenham outras mulheres aqui que sejam gatonas, que sejam bonitonas, por mais que vocês sejam o que vocês são. Mulheres bonitas, alegres, sorridentes, brilhantes, novas, por mais que tenha tudo isso, isso não vai fazer com que eu traia minha mulher"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

