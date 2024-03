BBB 24: Fernanda aconselha Yasmin a falar com Davi: 'Com testemunhas'

Yasmin Brunet segue brava por ter sido puxada para o Paredão do BBB 24 (TV Globo) por Davi, que a chamou de 'inútil'. Ao saber que o brother estava dormindo no quarto Magia, a modelo foi aconselhada a falar com o baiano.

O que aconteceu

Fernanda aconselhou Yasmin a falar com Davi com pessoas ao redor, para que tivesse testemunhas do papo.