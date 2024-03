Alane diz que Yasmin Brunet 'parece criança' após troca de farpas no BBB 24

Alane opinou sobre as palavras de Davi sobre Yasmin Brunet na formação do 11º Paredão no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi disse que Yasmin era 'uma jogadora inútil'.