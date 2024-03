Alane, Davi e Michel estão no 11º Paredão do BBB 24

Eu acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa, no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar no jogo. No dia que ela se movimentou no jogo foi para prejudicar a casa inteira porque ela não estava no VIP. Davi

BBB 24: Davi coloca Yasmin Brunet no Paredão pelo contragolpe Imagem: Reprodução/Globoplay

Prova Bate e Volta

Yasmin estava com a sorte em dia e escapou do Paredão após vencer 3 etapas da prova. Com isso, Alane e Davi se juntaram ao Michel — que não fez a prova por ter sido indicado pelo Líder.