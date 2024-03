BBB 24: Matteus tenta conversar com Yasmin e se explica para Leidy

Matteus tentou conversar com Yasmin Brunet após a formação do Paredão, ao ver a sister chorando na sala do BBB 24 (TV Globo). A modelo não quis falar com o brother, que se explicou para Leidy.

O que aconteceu

Yasmin Brunet foi chamada de 'uma jogadora inútil' por Davi, e não gostou do que rolou. Matteus viu a sister chorando e tentou se apoximar, mas ela não quis.