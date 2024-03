BBB 24: Sisters discutem Paredão e definem votação: 'É menos risco'

Os papos sobre a formação do novo Paredão no BBB 24 (TV Globo) estão a todo vapor pela Casa. Leidy Elin falou com Bia e Alane que Yasmin Brunet considera votar na dançarina.

O que aconteceu

Leidy Elin comentou com Bia e Alane que Yasmin gostaria de votar em quem fosse levar mais votos da casa, para se livrar do Paredão.