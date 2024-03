Luiza Brunet diz estar 'decepcionada' com produção do BBB 24; entenda

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, disse estar decepcionada com a direção do BBB 24.

O que aconteceu

Com uma foto da filha chorando, a modelo usou as redes sociais para criticar a produção do programa. Segundo ela, há falta de respeito e acolhimento com os participantes.