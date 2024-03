'Por conta do tapa': Como Wanessa Camargo reagiu à expulsão do BBB 24?

Incomodado com o ato, o participante foi ao confessionário às 6h (de Brasília) e relatou a produção do reality show que se sentiu agredido. Por volta das 12h45, ele, mais uma vez, foi chamado para uma conversa pela equipe do programa e pediu a expulsão da cantora.

Eu me senti agredido e provocado. Senti que ela estava fazendo pra provocar mesmo. Eu tava deitado na cama e tinha várias outras camas vazias. Ela me viu ali, veio em direção a minha cama e deu um tapa na minha perna. Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo e por questão deste tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa.

Davi

Logo em seguida, Wanessa Camargo foi chamada ao confessionário e recebeu a informação da denúncia do brother. "Nós recebemos agora uma denúncia de agressão nessa noite, no final da festa, pelo Davi, que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo. Ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta deste tapa, dessa agressão e a denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora", informou a produção.

A cantora, inicialmente, ficou sem reação com o comunicado da saída do Big Brother Brasil. "Ah?", reagiu ela, e caiu no choro com o fim da participação no reality show.