BBB: Wanessa perde tudo e Davi fica sem bolsa? O que acontece com expulsos

A negociação para que o desclassificado mantenha seu cachê e não pague multas, muitas vezes, vem com acordos para que ele participe de outros programas da casa, ou participe de ações que possam interessar a emissora. O mesmo acordo pode acontecer com participantes desistentes.

Vale lembrar que em uma dinâmica, por exemplo, de uma rede de universidades, Wanessa ganhou uma bolsa de estudos e mais R$ 10 mil, além de escolher Davi para também ganhar uma bolsa de estudos e mais R$ 5 mil.

Questionada sobre as cláusulas que poderiam fazer Wanessa perder o cachê e prêmios, a Globo não comentou sobre o assunto e enviou uma nota falando sobre a saída da cantora.

"Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt", disse a emissora por meio de seu departamento de Comunicação.