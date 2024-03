BBB 24: Produção pede para brothers reunirem pertences de Wanessa

Minutos depois, a voz da produção anunciou: "Atenção, senhores! Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa."

Enquanto Davi dormia na madrugada de hoje, Wanessa pulou pelo quarto e acertou o pé do brother — que estava deitado coberto pelo edredom. A cantora disse que não sabia que o rapaz estava na cama e se desculpou.

Em um papo com Isabelle, o motorista disse que cobrou a produção sobre o ocorrido no Raio-X: "Espero que eles resolvam. Se eles não resolverem, vou fazer do meu jeito. Falei agora no Raio-X de novo. Eles têm que resolver porque é uma provocação pesada, já passou do ponto de vista do jogo."

