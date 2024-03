BBB 24: Festa é marcada por carência e conversas sobre Paredão

Pouco tempo depois do fim do show, Alane desabafou sobre estar na mira do Líder Lucas. Ela disse que não estava esperando a indicação, e ficou decepcionada.

Wanessa, por outro lado, estava repensando conversar com Alane. Elas se desentenderam durante a semana e, para a cantora, ela tem um coração bom.

Pitel desabafou sobre como tem visto o jogo de Davi. Ela considera o brother "chato e desrespeitoso", mas não sabe como o público vê ele.

Yasmin Brunet confessou que está se sentindo carente. Ela disse que sente falta dos seus "peguetes", e Lucas concordou.