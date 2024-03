Wesley Safadão defende Bia após pedirem expulsão dela do BBB 24

Wesley Safadão foi a atração principal do evento que divertiu os brothers ontem. Pelas regras do programa, é vetado que os participantes do reality show tenham contato físico com os músicos que se apresentam no confinamento.

A sua alegria muitas vezes pode incomodar né? Comprovei isso com a Bia ontem no BBB, ela curtiu dançou e cantou todas as músicas, hoje estão pedindo a expulsão dela pq ela tocou em mim! Por favor gente, parem com isso, ela não me incomodou em momento algum, sou um ser humano como… -- Wesley Safadão (@WesleySafadao) March 2, 2024