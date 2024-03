BBB 24: Tadeu Schmidt tranquiliza brothers após desclassificação de Wanessa

"Eu mesmo falei com ela, está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo", disse Tadeu.

Wanessa Camargo foi desclassificada do jogo hoje após agredir Davi. Ela foi chamada ao confessionário e, em seguida, os confinados foram surpreendidos com o aviso da produção para colocarem os pertences da cantora na despensa.

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou de Wanessa ser desclassificada? Gostei, ela mereceu Reprodução/Globoplay Não gostei, ela não fez nada demais Reprodução/Globoplay Ainda não sei, preciso ver as imagens Reprodução A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

