Fernanda alerta Yasmin: 'Você é a próxima que o Davi vai querer expulsar'

Após a desclassificação de Wanessa do BBB 24 (Globo), Fernanda conversou com Yasmin e aconselhou a modelo a tomar cuidado com Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Wanessa foi desclassificada do BBB 24 após ser chamada ao Confessionário no início da tarde. Mais cedo, Davi acusou a cantora de agressão e cobrou medidas da produção.