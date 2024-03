Por que estão pedindo que Wanessa Camargo seja expulsa do BBB 24?

O baiano chegou a desabafar com Matteus sobre o ocorrido. "Ela invadiu meu espaço e ultrapassou a linha! Se fosse eu no lugar dela, isso não estaria assim. Teriam falado: "Agrediu a Wanessa Camargo". Ainda mais a amiga dela, Yasmin. Queria ver se fosse eu! Isso é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama e nas minhas pernas".

Ele contou que foi ao Confessionário para reclamar da suposta agressão. A queixa não foi exibida no pay-per-view, mas o motorista comentou com Matteus que a produção estaria analisando as imagens.

Mais tarde, Davi voltou a abordar o assunto com Isabelle e disse que Wanessa estava o observando de maneira diferente durante a festa: "Ela me olhou com uma cara de mal, com uma cara feia. Eu vi e disfarcei. Era uma cara de 'estou com raiva de você'", contou.

O motorista ainda disse que a cantora se aproveitou da bebida para "fazer o que já queria". "Me deu um tapa muito forte na perna. Eu levantei e fiquei olhando para a cara dela. Respirei fundo e fui ao Confessionário".