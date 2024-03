Davi se revolta com suposta agressão de Wanessa: 'Isso não se faz'

"Não vai ficar de graça, não. Não sou otário. Tá pensando que vai fazer o que quiser comigo?", disparou para o aliado Matteus. "Se fosse eu queria ver, que entrasse no quarto daquela forma e desse um 'tapa' na perna dela."

Por volta das 6h, Davi foi ao Confessionário para reclamar da suposta agressão. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas o motorista comentou com Matteus que a produção estaria analisando as imagens.

Ela invadiu meu espaço e ultrapassou a linha! [...] Se fosse eu no lugar dela, isso não estaria assim. Teriam falado: "Ah, agrediu a Wanessa Camargo"... Ainda mais a amiga dela, Yasmin. Queria ver se fosse eu! Isso é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama e nas minhas pernas. Davi

Davi reclama de atitude de Wanessa pós-festa: "Tá pensando que vai fazer o que quiser comigo?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/D5BNRFwGpx -- Big Brother Brasil (@bbb) March 2, 2024