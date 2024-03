Lollapalooza divulga horários dos shows; Titãs fecham o sábado

Segundo dia de Lolla Imagem: Divulgação

Terceiro dia de Lolla Imagem: Divulgação

O mapa do Lolla é bem parecido com o do ano passado. A entrada —e a saída— do público será pelos portões A e G. Um esquema especial de transporte público será divulgado em breve. Os tradicionais "morrinhos" permanecem para garantir melhor visão dos shows. A roda-gigante, sucesso de público, também se mantém no evento.

Nesta edição, serão quatro palcos (Perry's Johnnie Walker, Alternativo, Samsung Galaxy e Budweiser), com mais de 70 atrações. Atividades simultâneas completam o evento, desde experiências gastronômicas até áreas de descanso. São 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos.

Veja abaixo o mapa: