Yas: Saída de Wanessa faria Yasmin repensar rivalidade com Davi no BBB 24

Para Yas Fiorelo, a recíproca é inversa. Na visão dela, a eliminação da cantora é o melhor que poderia acontecer a Yasmin dentro do jogo. "Se a Wanessa sair, talvez a Yasmin entenda que essa rivalidade com o Davi não serve mais. Aí poderia investir, talvez, em uma rivalidade com a Alane ou com outra pessoa."

A apresentadora criticou ainda a aliança que a modelo e a artista vêm estabelecendo com Pitel e Fernanda de uns dias para cá. "É curiosa essa união entre Wanessa, Yasmin, Pitel e Fernanda. Saiu o Rodriguinho e entraram Wanessa e Yasmin nesse grupo. Elas só têm a perder se juntando, porque são vilãs de categorias diferentes. Não está combinando."

MC Bin Laden se perde no jogo e abandona até lado 'intrigueiro' no BBB 24

MC Bin Landen, 30, entravou uma forte discussão com Raquele, 23, dentro do BBB 24 (Globo). O funkeiro não gostou de ouvir a doceira e outros brothers comentando que ele era 'de lua' - isto é, variava o humor com frequência.

Para Leão Lobo, nem mesmo a função de leva-e-traz do BBB 24 o funkeiro tem sabido cumprir como antes. "No começo gostava dele, porque parecia entender o jogo muito bem. Mas de repente foi se perdendo, virou só o intrigueiro [da casa] - e agora nem isso é mais! Ficou uma coisa muito estranha [o jogo dele]."